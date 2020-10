Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätten die zwei Länder Armenien und Aserbaidschan einiges gemeinsam: Beide beginnen mit A, beide liegen im Westen von Asien, ganz nah an Europa und zu beiden gehört das Kaukasus-Gebirge. Die zwei Staaten haben aber sehr unterschiedliche Kulturen. In Aserbaidschan sind die meisten Menschen Muslime, Armenien dagegen ist ein christliches Land.