Mehr als 90 Wissenschaftler und Experten haben untersucht, wie sich die Temperaturen auf der Erde verändern und welche Auswirkungen der Klimawandel weltweit hat. In dem 400 Seiten dicken Bericht, der am Montag veröffentlicht wurde, sagen sie ganz deutlich: Jeder noch so kleine Temperaturanstieg hat Folgen. Dürren und extreme Hitzesommer, aber auch Überschwemmungen und heftige Unwetter können zunehmen. Sie meinen: Weltweit müssen Politiker, Firmen und Wissenschaftler jetzt daran arbeiten, den Klimawandel aufzuhalten.