Die Experten haben festgestellt, dass diese Wetterextreme dafür sorgen, dass vielen Landwirten die Ernte auf dem Feld kaputt geht. In vielen Regionen der Erde konnten Landwirte in der vergangenen Zeit zum Beispiel nur noch deutlich weniger Getreide ernten als sonst. Doch wenn es weniger Getreide gibt, aus dem man Brot, Nudeln und vieles mehr machen kann – dann werden all diese Dinge aus Getreide teurer. Und das wird dann vor allem für Menschen mit wenig Geld zu einem riesigen Problem. Die Experten sagen, dass der Mangel an Getreide in einigen Regionen der Welt dazu führen könnte, dass noch mehr Menschen unter Hunger leiden.