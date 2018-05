Mit der Zeit wurden aber mehr Menschen in der DDR mit ihrer Regierung unzufrieden. Sie wollten nicht mehr in ihrem Land eingeschlossen sein. Denn es gab viele Länder, in die sie nicht reisen durften - höchstens mit einer Ausnahmegenehmigung. Tausende von Menschen versuchten deshalb, aus der DDR zu fliehen. Das war lebensgefährlich, weil die Soldaten an der Grenze den Befehl hatten, auf flüchtende Menschen zu schießen. So wurden mehr als 1.000 Menschen auf der Flucht aus der DDR getötet.