Richter beschließen die Einführung eines dritten Geschlechts

Vanja ist intersexuell und hatte geklagt. Quelle: dpa

Bei intersexuellen Babys gab es seit 2013 die Möglichkeit, in dem Dokument gar kein Geschlecht anzugeben. Doch einfach eine Lücke zu lassen, sei nicht das Gleiche, sagen viele intersexuelle Menschen. Diese Lücke sähe nämlich so aus, als hätten diese Menschen gar kein Geschlecht und das sei nicht richtig.



Ein intersexueller Mensch hatte deshalb geklagt und gefordert, dass in dem Dokument neben männlich und weiblich auch ein drittes Geschlecht eingetragen werden kann. Zuletzt beschäftigte sich das wichtigste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, mit der Klage. Am Mittwoch wurde der Beschluss der Richter veröffentlicht: In dem Dokument muss es ein drittes Geschlecht geben. Bis Ende 2018 soll das dritte Geschlecht eingeführt werden. Wie das Geschlecht genannt wird, ist noch nicht entschieden. Zur Diskussion stehen zum Beispiel die Bezeichnungen "inter" oder "divers".