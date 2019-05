"Die Klassenarbeit war zu schwierig!", "Die Zeit reichte nicht aus, um die Aufgaben zu bearbeiten!" oder "Der Stoff wurde vorher im Unterricht nie behandelt!" - Beschwerden über Prüfungen in der Schule gibt es häufiger mal. Doch jetzt haben sich Zehntausende Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland gleichzeitig beschwert. In Bayern, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt und im Saarland haben Schüler im Internet so etwas Ähnliches wie Unterschriftenaktionen gestartet: sogenannte Online-Petitionen. Fast 71.000 Schülerinnen und Schüler haben diese Online-Petitionen allein in Bayern bereits unterschrieben.