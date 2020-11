Laut des Berichts gibt es insgesamt weniger schädliche Schadstoffe, wie zum Beispiel Feinstaub und Stickoxide, in der Luft als noch vor 10 Jahren. Es werden also zum Beispiel im europäischen Straßenverkehr weniger dieser Stoffe ausgepustet. Und das ist gut so - denn sie sind nicht gut für unsere Gesundheit, weil sie beim Einatmen in die Lunge und sogar in den Blutkreislauf gelangen können. Und wenn zu viele dieser Schadstoffe eingeatmet werden, dann kann das sogar zu Lungenkrankheiten, wie zum Beispiel Asthma, führen.



Weil die Luft jetzt weniger verschmutzt ist, sterben laut des Berichts auch weniger Menschen. Die Expertinnen und Experten sagen, dass im Vergleich von 2009 zu 2018 rund 60.000 Menschen weniger durch die Belastung mit Schadstoffen gestorben sind. Trotzdem sei die Luft noch nicht sauber genug, da noch immer zu viele Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung sterben.