Star-DJ David Guetta, Fußballer Mats Hummels, Sängerin Namika, Fernsehmoderator Günther Jauch und Astronaut Alexander Gerst - all diese Promis und noch viele mehr haben die logo!-Kinderreporter im Jahr 2018 getroffen. Und Kinderreporterin Charlotte durfte hinter die Kulissen von "Dein Song" schauen.



logo! will von euch wissen, welcher Beitrag euch am besten gefallen hat. Weiter unten könnt ihr abstimmen: Welches Kinderreporter-Interview aus dem Jahr 2018 soll noch einmal gezeigt werden - im logo! extra: "Kinderreporter und die Großen der Welt". Die Sendung seht ihr dann am 1. Januar 2019 um 19.50 Uhr bei KiKA.