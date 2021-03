Alle, die sich jetzt fragen: Hä? Ist das auf unserer Weltkarte denn anders? Ja! Die Form der Länder stimmt zwar ziemlich genau, also der Kontinent Afrika sieht auf der Karte auch genau so aus wie in echt. Aber die Größen stimmen nicht, genauer gesagt, die Größenverhältnisse zueinander. Schaut selbst: