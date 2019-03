Tabichi ist katholischer Mönch und unterrichtet als Lehrer die Fächer Mathe und Physik. Fast alle seine Schülerinnen und Schüler kommen aus armen Familien oder sind sogar Waisenkinder, haben also keine Eltern mehr. Diese Schüler versucht Tabichi zu fördern, damit sie eine bessere Zukunft haben. Obwohl es an seiner Schule nur einen Computer gibt und die Internetverbindung ziemlich schlecht ist, gibt Tabichi den Schülern Computerkurse.

Außerdem macht er mit ihnen spannende Forschungsprojekte. Dabei erfinden die Schüler neue Dinge, mit denen sie schon bei mehreren Wettbewerben mitgemacht haben. Er ist stolz auf seine Schüler und motiviert sie, dass sie es schaffen können, einen gut bezahlten Job und eine bessere Zukunft zu haben. Von dem, was Tabichi als Lehrer verdient, spendet er außerdem den größten Teil für arme Menschen aus seinem Dorf. All das hat die Jury überzeugt, dass Tabichi der beste Lehrer der Welt ist.