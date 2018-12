Die Chefs von "Der Spiegel" haben angekündigt, die Arbeit ihrer Journalisten nun stärker zu kontrollieren: Sie wollen in Zukunft mehr Journalisten in Teams herausschicken. Zum Beispiel soll ein Fotograf einen Reporter bei einer Recherche begleiten und das Geschehen in Fotos und Videos festhalten. Denn dann wäre es für einen Reporter schwieriger, zu betrügen.