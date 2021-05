Runter vom Sofa und raus auf den Sportplatz

In zwei Städten möchte die Gruppe um #BewegtEuch einen Versuch starten: Erstmal soll in Berlin und Tübingen ausprobiert werden, wie die Sportanlagen am sichersten geöffnet werden können und was dazu nötig ist. Das Wichtigste ist nämlich natürlich, dass sich auch beim Sport niemand mit dem Coronavirus ansteckt. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen begleiten diese Versuche.