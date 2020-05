Franziska Giffey (SPD) bei einer Kabinettssitzung.

Quelle: Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa

Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey unterstützt die Forderungen der Expertinnen und Experten. Sie sagt außerdem, dass sich die Lage durch Corona noch weiter verschärft habe. Kinder und Jugendliche müssten momentan mit extremen Einschränkungen leben. Sie will, dass mehr auf das Wohl von Kindern und Jugendlichen geachtet wird. Deshalb sollten die Kinderrechte ins Grundgesetz geschrieben werden. (Mehr dazu erfahrt ihr, wenn ihr hier klickt.) So würde zum Beispiel auch bei der Stadtplanung mehr darauf geachtet werden, was Kinder brauchen.