Experten haben weltweit untersucht, wieviel sich Kinder und Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren bewegen. Dabei kam heraus, dass sich nur etwa jeder Fünfte genug, also mindestens eine Stunde am Tag bewegt - auch in Deutschland. Mädchen sind dabei die noch etwas größeren Bewegungs-Muffel. In Deutschland schaffen es fast 90 Prozent der Mädchen nicht, sich jeden Tag genug zu bewegen. Von den Jungs sind es etwa 80 Prozent.