In Hessen gibt es rund 1.800 Schulen. Erstmal können aber nur bis zu 150 Schulen in den nächsten fünf Jahren die neuen Ideen ausprobieren. Darunter können sowohl Grundschulen als auch weiterführende Schulen sein. Aber: Schriftliche Beurteilungen kommen nur für die Klassen in Frage, nach denen kein Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht. Bei einem Abschluss oder einem Schulwechsel müssen Noten vergeben werden.