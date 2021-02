Die Mauer an der Grenze zu Mexiko

Quelle: AP

Im Sommer 2018 waren an der Grenze zu Mexiko Familien voneinander getrennt worden, die ohne Erlaubnis in die USA eingereist waren. Die Eltern kamen meist ins Gefängnis, die Kinder in ein Heim oder zu Pflegefamilien. Trump wollte so die Menschen aus den Ländern in Mittel- und Südamerika abschrecken, überhaupt in die USA zu kommen. Denn er hielt Einwanderer für eine Gefahr für sein Land. Das Ganze hatte damals weltweit für viel Empörung und Aufregung gesorgt. Weil es so viel Kritik gab, wurden die Trennungen dann wieder gestoppt. Allerdings leben wohl immer noch mehrere hundert Kinder getrennt von ihren Eltern.