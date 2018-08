Beim Einkauf könnt ihr auch etwas für Insekten tun: Bio-Produkte sind zwar meistens teurer, allerdings werden dort keine starken Insektengifte eingesetzt. Auch bei Landwirten aus eurer Umgebung zu kaufen, macht Sinn. Denn so müssen Obst und Gemüse nicht über weite Strecken transportiert werden, und das kann gegen die Luftverschmutzung helfen, die auch Insekten zu schaffen macht. Bei Fleisch solltet ihr darauf achten, dass die Tiere im Freien gehalten wurden. Je mehr Weiden es gibt, desto besser ist das für Insekten. Habt ihr einen Imker bei euch in der Nähe, dann kauft euren Honig bei ihm. Denn: Verdient der Imker gut an seinem Honig, überlegt er vielleicht sich mehr Bienenstöcke anzuschaffen.



Bildquelle: dpa