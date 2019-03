Kunstwerke von Banksy

ZDFtivi | logo! - Banksy zeigt die Journalistin hinter Gittern (2/5)

Dieses Kunstwerk ist in New York zu finden. Banksy malte diese Frau hinter Gitterstäben, um auf die türkische Künstlerin und Journalistin "Zehra Dogon" aufmerksam zu machen. Sie sitzt in der Türkei im Gefängnis. Kritiker der türkischen Regierung sagen, das liegt daran, dass sie ihre Meinung zu politischen Themen gesagt hat und das habe der Regierung nicht gepasst. Deshalb seien schon einige Menschen in der Türkei ins Gefängnis gekommen.