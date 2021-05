ZDFtivi | logo! - Saunakultur (4/6)

Die Saunakultur in Finnland ist ebenfalls ein Immaterielles Kulturerbe. Dort wurde die Sauna ursprünglich als ein heiliger Ort betrachtet, wo Menschen nicht nur ihren Körper, sondern auch ihren Geist reinigen können - die Menschen glaubten also, dass sie dort alle bösen Geister sozusagen auszuschwitzen konnten. Heutzutage ist die Sauna in Finnland vor allem ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und sich gemeinsam entspannen.