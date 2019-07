Estela lebt mit ihren Eltern in einem Armenviertel in der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro. Mehrmals pro Woche trainiert sie in einem Judo-Projekt. Ihre Ziele: Wettkämpfe gewinnen, die Schule fertig machen und es auf die Universität schaffen.

