In Hong Kong, der Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China, haben hunderte Schüler und Schülerinnen am Freitag, den 15. März 2019, an der Klimademonstration teilgenommen. Wie diese zwei Schülerinnen, die Plakate mit den Aufschriften "The Globe is warming up" (auf deutsch: "Der Erdball wärmt sich auf") und "We deserve a future" (auf deutsch: "Wir verdienen eine Zukunft") vor sich halten.