Das logo!-Video-Studio ist fertig eingerichtet!

ZDFtivi | logo! - Stiftebox und Konfettikanone (5/16)

In so einem Videostudio braucht man natürlich auch was zum Schreiben. Deswegen hat Mila aus Mainz aus Papprollen eine Stiftebox gebastelt. Und für den Spaß bei der Arbeit gibt's dazu noch die passende Konfetti-Kanone.