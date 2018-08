ZDFtivi | logo! - Kindheit auf dem Land (1/6)

Am 18. Juli 1918 wurde Nelson Mandela in einem kleinen Dorf im Südosten Südafrikas geboren. Mandela wuchs beim Chef des Thembu-Stammes auf, zu dem er gehörte. Dadurch boten sich Nelson Mandela Möglichkeiten, die viele andere Schwarze nicht hatten. So konnte er zum Beispiel Jura, also Recht und Gesetze, studieren.