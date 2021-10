ZDFtivi | logo! - Tierparadies (3/10)

Das Okavango-Delta ist ein Zuhause für viele Tierarten, auch von zwei tierischen Gruppen: Von den Big Five und von den Little Five, das heißt übersetzt „Große Fünf“ und „Kleine Fünf“. Zu den Big Five zählen Elefanten, Löwen, Nashörner, Büffel und Leoparden. Zu den Little Five gehören nicht so bekannte Tierarten wie der Rüsselspringer, der Ameisenlöwe, der Nashornkäfer, der Büffelweber und die Leopardenschildkröte.