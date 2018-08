Para-Leichtathletik-EM startet

Mit einer Weite von 14,02 Metern im Kugelstoßen stellte Niko Kappel einen Para-Weltrekord auf. Quelle: Kay Nietfeld

Einer der Favoriten der Europameisterschaft ist Niko Kappel. Der 23-Jährige holte bereits bei den Paralympics im Jahr 2016 die Goldmedaille und wurde 2017 sogar Weltmeister. In Berlin will der kleinwüchsige Kugelstoßer bei der Para-Leichtathletik-EM seinen nächsten Erfolg feiern.



Auch Ronny Ziesmer ist hoch im Kurs. Der Kunstturner hatte sich 2004 für die Olympischen Spiele in Athen qualifiziert. Dann stürzte er schwer und sitzt nun im Rollstuhl. Sein Ziel sind die Paralympics 2020 in Tokio. Dort will er im Keulenwurf antreten. Weitere Medaillen-Anwärter sind zum Beispiel auch Irmgard Bensusan, Johannes Floors, Felix Streng, Sebastian Dietz und Birgit Kober.