Zum Schutz von Stieren und gegen den blutigen Stierkampf sind am Sonntag in Madrid Zehntausende auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt von Spanien haben Aktivisten Speere zerbrochen. Aus diesen strömte roter Staub, der das Blut der Stiere symbolisieren soll. Etwa 20.000 Stiere werden jedes Jahr in Spanien bei Stierkämpfen getötet.