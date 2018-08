ZDFtivi | logo! - Kolosseum in Rom (4/11)

Das Kolosseum in Rom ist das größte Amphitheater in Italien. Ein Amphitheater ist eine Art Stadion. Das Kolosseum wurd 72 nach Christus gebaut und hat 80 Eingänge. Durch diese großen Bögen konnten riesige Menschenmengen in das Kolosseum: Insgesamt 50.000 Menschen passten hinein. Die Römer gingen damals ins Kolosseum, um zum Beispiel bei einem Gladiatorenkampf zuzuschauen.