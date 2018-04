ZDFtivi | logo! - Kanzler der Jahrhundertwende (7/8)

Gerhard Schröder wurde 1998 Deutscher Bundeskanzler. In seine Amtszeit fielen Ereignisse wie das Attentat des 11. Septembers 2001 auf das World Trade Center in New York. Bei der Wahl 2005 trat er gegen Angela Merkel an und verlor.