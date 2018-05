ZDFtivi | logo! - Frau Edele, Grundschule Bisingen (5/9)

Für Mathilda ist Frau Edele "die beste Lehrerin auf der ganzen Welt". Mathilda begründet das so: "Man merkt, dass sie selber gerne zu uns in die Schule geht und immer Spaß beim Unterrichten hat. Deshalb gehe ich auch gerne in die Schule und bin traurig, wenn ich sie in den Ferien nicht sehe." Frau Edele unterrichtet an der Grund- und Werkrealschule in Bisingen.