Angriff auf Malala (1/8)

Malala setzte sich schon als Kind für die Rechte von Mädchen und Frauen ein. Nicht allen in ihrer Heimat Pakistan passte das. Am 9. Oktober 2012 wurde Malala deshalb von den Taliban, einer Terrororganisation, in einem Schulbus angegriffen. Dabei wurde sie schwer verletzt. Schließlich wurde sie in einem Krankenhaus in Großbritannien operiert. Ihr seht Malala hier mit ihrer Familie