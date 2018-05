ZDFtivi | logo! - Nationalpark Bayerischer Wald (1/16)

Der Nationalpark "Bayerischer Wald" liegt wie der Name schon verrät in Bayern, direkt an der Grenze zu Tschechien. Er wurde im Oktober 1970 als erster Nationalpark Deutschlands gegründet. Der Bayerische Wald ist vor allem für dichte Wälder aus Tannen, Buchen und Fichten bekannt.