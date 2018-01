ZDFtivi | logo! - George W. Bush - Präsident von 2001 bis 2009 (11/13)

"Oh no! Was habe ich falsch gemacht?!", schien George W. Bush sich hier zu fragen. Nach den schweren Terroranschlägen vom 11. September 2001 setzte Bush alles an den Kampf gegen Terror und begann einen Krieg im Irak. Viele meinen jedoch, dass dieser Krieg mehr verschlimmert als verbessert hat. Wie sein Vater gehört auch er zu den Republikanern.