ZDFtivi | logo! - Erzbergwerk Rammelsberg (5/5)

Dieser Stollen befindet sich im Erzbergwerk Rammelsberg. Das Bergwerk, in dem Eisenerz abgebaut wurde, war das erste industrielle Baudenkmal in Deutschland, das zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Ein Grund: Es ist das weltweit einzige Bergwerk, das nachweislich 1.000 Jahre nahezu ohne Pause in Betrieb war.