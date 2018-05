ZDFtivi | logo! - Para-Ski Alpin (1/6)

Ganz schön mutig: Auf Skiern einen Berg runterzurasen ohne etwas zu sehen. Sehbehinderte Skifahrer, wie hier auf dem Foto, dürfen beim Para-Ski Alpin als Hilfe hinter einem sehenden Partner herfahren, der ihnen über ein Mikrofon den Weg beschreibt. Wer am schnellsten den Berg auf der vorgegebenen Strecke herunterkommt, gewinnt. Die Sportler werden beim Para-Ski Alpin in drei Gruppen eingeteilt: stehende, sitzende und sehbehinderte Skifahrer. Weil die Behinderungen auch innerhalb der Gruppen so unterschiedlich sind, läuft die Zeit unterschiedlich schnell. Also je schwerer die Behinderung, desto langsamer vergeht die Zeit.