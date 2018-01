ZDFtivi | logo! - Bob (2/15)

Bobfahrer sind ganz schön schnell unterwegs. Teilweise so schnell wie ein Auto auf der Autobahn. Da muss der "Pilot", also der Fahrer oder die Fahrerin ganz vorne im Bob, richtig schnell reagieren, wenn es in die Kurven geht. In einem Bob sitzen entweder zwei Sportler oder vier.