Bildung geht über Mathematik, Physik und Geschichte hinaus. Auch die innere Bildung gehört dazu. Damit sind auch Werte gemeint, die in Freundschaften oder der Familie wichtig sind: zum Beispiel Freundlichkeit, Rücksicht und Verständnis. Als Bildung bezeichnet man aber auch den Weg, der zu diesem Wissen führt: zum Beispiel das Lernen zu Hause und in der Schule, in einer Lehre oder an der Universität. Auch das Lernen im Umgang mit anderen Menschen gehört dazu.