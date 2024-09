Klingt ziemlich logisch: Wer nicht so gut Deutsch spricht, hat es wirklich schwer in der Schule. Genau das zeigt eine Studie von Forschenden zu dem Thema nochmal ganz deutlich: Kinder mit Migrationshintergrund haben kein Problem in der Schule, weil sie oder ihre Eltern aus einem anderen Land kommen - sondern weil sie häufig die Sprache nicht so gut können. Denn laut diesem sogenannten Bildungsmonitor schneiden 15-Jährige mit Migrationshintergrund vor allem dann schlechter ab beim Lesen, in Mathematik und in Naturwissenschaften, wenn zuhause wenig oder gar kein Deutsch gesprochen wird. Dabei ist auch die Bildung der Eltern entscheidend: Sprechen sie gut Deutsch und können dem Kind beim Lernen und Hausaufgaben machen helfen, schneiden die Kinder viel besser ab. Das gilt genauso für Kinder ohne Migrationshintergrund. Genau so sollte es ja eigentlich nicht sein!