Eigentlich sollten alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland die gleichen Chancen haben: in der Schule etwas zu lernen, gut abzuschneiden und später einen Beruf zu finden, der ihnen gefällt - egal in welcher Familie sie aufwachsen. So ist es aber nicht. Entscheidend für den Erfolg in der Schule ist unter anderem die Bildung der Eltern: Wenn die Eltern studiert haben, also einen Hochschulabschluss haben, besuchen ihre Kinder sehr häufig ein Gymnasium. Kinder, deren Eltern nicht studiert haben, gehen deutlich seltener auf ein Gymnasium und machen Abitur.