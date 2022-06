Der Bericht hat auch herausgefunden, dass wie gut Kinder in der Schule sind und ob sie Abitur machen oder nicht, auch davon abhängt, aus welcher Familie sie kommen. Kinder von Eltern, die selbst Abitur gemacht haben und Jobs machen, mit denen sie viel Geld verdienen, haben es offensichtlich leichter in der Schule. Das liegt auch daran, dass ihre Eltern zum Beispiel beim Lernen eher helfen können oder eine Nachhilfe bezahlen können. Kinder, deren Eltern selbst nicht so lange in der Schule waren und eher schlecht bezahlte Jobs machen, bekommen diese Unterstützung oft nicht. Dass sie in der Corona-Zeit oft zu Hause lernen mussten und nicht die Schule konnten, war für diese Kinder besonders schwierig.