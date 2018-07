Biomüll ist wertvoller, als ihr denkt!

Gemüsereste, Gemüseabfälle

Obstreste, Obstschalen

Brotreste

Fleischreste

Fischreste

Käsereste (nur mit Naturrinde)

Eierschalen

Nusschalen

Speisereste (in kleineren Mengen)

Teebeutel

Kaffeefilter

Gartenabfälle

Schnittblumen

Bioabfall-Sammeltüten aus Papier



Die Abfälle dürfen in Küchenpapier oder Zeitungspapier eingewickelt werden.



Diese Liste ist nicht vollständig. Denn was in die Biotonne darf, hängt auch davon ab, wie der Biomüll in eurem Ort weiterverwertet wird.