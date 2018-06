Bitcoin-Münze Quelle: reuters

Wenn ihr euch am Kiosk in der Schule ein Pausenbrot oder etwas Süßes kauft, dann bezahlt ihr bestimmt mit Euro. Ihr holt ein paar Münzen aus dem Geldbeutel und schon gehört die Leckerei euch. Am Schulkiosk ist das wahrscheinlich die einzige Art und Weise, auf die ihr bezahlen könnt. Bei Einkäufen im Internet und in wenigen Geschäften gibt es seit 2009 noch eine andere Möglichkeit zu bezahlen - mit dem Internetgeld Bitcoin.