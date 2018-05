Mit dem Smiley hat für den World Smile Day alles angefangen Quelle: ap

Angefangen hat alles mit Harvey Ball, einem Werbegrafiker aus den USA. Er bekam 1963 den Auftrag, ein Symbol zu erfinden, das die Mitarbeiter einer Versicherung motiviert und fröhlicher macht. Und so erfand er den Smiley. Dass dieser die Welt im Sturm erobern würde, konnte er damals noch nicht wissen. Mit der Zeit wurde der Smiley so bekannt und beliebt, dass er auch von vielen anderen Menschen genutzt wurde. Selbst in der Werbung wurden Smileys benutzt, um Produkte zu verkaufen und so mehr Geld zu verdienen.