"Stunde der Gartenvögel", so heißt die Aktion des Naturschutzbundes (NABU), die es in diesem Jahr bereits zum 17. Mal gibt. In ganz Deutschland zählen Menschen eine Stunde lang Vögel in Gärten, Parks oder an anderen Stellen. Wenn ihr bei der Aktion mitmachen wollt, braucht ihr nur einen Stift, ein Blatt Papier und vielleicht ein Fernglas und los geht's!

Dieses Jahr gibt es eine Besonderheit: der NABU interessiert sich nämlich vor allem für die Blaumeise. Denn seit letztem Frühjahr sterben besonders viele Blaumeisen. Woran das liegt, erfahrt ihr in dem Video: