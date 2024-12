Habt ihr schonmal darüber nachgedacht, wie es wäre als blinder Passagier, also ohne Ticket, irgendwo mitzureisen? Wo würdet ihr euch verstecken ... unter einem Sitz oder ganz klein in einem Koffer? Eine Passagierin in New York hat darüber nicht nur nachgedacht, sondern es durchgezogen - und sich ein echt ungemütliches Versteck ausgesucht: die Flugzeugtoilette. Ganze sieben Stunden hat sie dort verbracht, so lange dauerte der Flug von New York nach Paris.