Blogs sind immer so aufgebaut, dass der neueste Eintrag (auf Englisch "Post") ganz oben auf der Seite erscheint. Je älter ein Eintrag ist, desto weiter rutscht er auf der Seite nach unten. Bei den meisten Blogs ist es möglich, zu einzelnen Einträgen einen Kommentar zu schreiben oder Fragen zu stellen. Diese Anmerkungen und Fragen kann jeder lesen, der das Blog besucht. Der Blogger, also derjenige, der das Blog führt, kann dann auf die Fragen und Kommentare antworten. So können der Blogger und die Besucher des Blogs sozusagen miteinander sprechen und ihre Meinungen austauschen.