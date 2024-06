Brrrrrrrr! Im See ist das Wasser oft vieeel kälter als zum Beispiel im Schwimmbad. Klar, kommt natürlich immer darauf an, wo man ist! Im Bodensee in Süddeutschland ist das aber bestimmt so. Dort kontrollieren Forschende aus Baden-Württemberg die Wassertemperatur jedes Jahr, und zwar schon seit 1962. Damals betrug die Wassertemperatur an der Oberfläche im Schnitt nur 10,5 Grad - heute sieht das anders aus.