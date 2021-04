Body Positivity: "Jeder Körper ist schön"

Bei Body Positivity geht es nicht darum, dass wir ALLES an uns schön finden MÜSSEN. Einige Sachen, wie zum Beispiel Pickel, finden wir manchmal eben nicht so schön. Und wenn wir uns in unserem Körper nicht wohlfühlen und etwas dagegen ändern möchten, dann ist das okay. Aber der Grund dafür sollte nicht sein, dass wir denken, dass uns dann andere Leute schöner finden. Es geht um uns selbst.