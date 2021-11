Durch die Raketen und Böller entsteht ziemlich viel Müll. Und den lassen viele einfach liegen. Das Problem: In den Resten der Feuerwerkskörper sind Chemikalien und die können durch Regen­ und Schmelzwasser weggespült werden und so in den Boden und in Gewässer gelangen. Das ist schädlich für die Natur und die Tiere. Außerdem hinterlassen die Böller Feinstaub in der Luft. Wenn wir ihn einatmen, ist das schlecht für unsere Gesundheit.