Mit Beginn des kommenden Jahres - also am 1. Januar 2019 - übernimmt Jair Bolsonaro das Amt des Präsidenten von Brasilien. Er und seine Anhänger feierten den Sieg, viele andere Menschen in Brasilien und auch im Ausland sehen die Wahl von Bolsonaro mit großen Sorgen. Ein Grund: Jair Bolsonaro hat in den vergangenen Jahren immer wieder frauenverachtende Sachen gesagt und gegen Schwarze und Schwule gehetzt.