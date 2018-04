Noch immer sind viele dieser Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unentdeckt. Sie haben sich tief in die Erde gebohrt oder sind in Flüsse und Seen gefallen. Erst wenn zum Beispiel bei Bauarbeiten in der Erde gegraben wird, kommen diese Blindgänger zum Vorschein. Dass sie explodieren, passiert allerdings nur selten. Trotzdem werden die Menschen in der Umgebung vorsichtshalber in Sicherheit gebracht. Experten glauben, dass es noch Tausende unentdeckte Blindgänger in Deutschland gibt. Meist gelingt es, sie zu entschärfen, bevor sie Schaden anrichten und Menschen verletzen können.